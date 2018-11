Carceri:Sollicciano, 2 risse in 2 giorni

(ANSA) - FIRENZE, 22 NOV - In due giorni, nel carcere di Sollicciano di Firenze, si sono verificate altrettante risse. E' quanto reso noto Osapp (Organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziaria) e Uil pa polizia penitenziaria. A fronteggiarsi, nel reparto giudiziario, alla quarta sezione detentiva, detenuti di nazionalità albanese e altri di nazionalità magrebina. Secondo l'Osapp uno tra i detenuti albanesi che hanno partecipato alla rissa è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso mentre un agente della polizia penitenziaria, nel tentativo di contenere un detenuto, ha riportato 20 giorni di prognosi per contusioni al polso.