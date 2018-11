Bimba 2 mesi rapita da ospedale Meyer

(ANSA) - FIRENZE, 22 NOV - Una bimba di 2 mesi è stata portata via di notte dall'ospedale Meyer di Firenze, dove era ricoverata per una frattura a un femore. Secondo la polizia sarebbe stata presa dalla madre che era sottoposta, come anche il padre, a una limitazione della potestà genitoriale. La piccola e i genitori risultano irreperibili. Le forze dell'ordine li stanno cercando.

La donna, 30 anni, romena, era autorizzata ad accedere nel reparto del Meyer. Ora è stata denunciata per sottrazione di minore. Dopo mezzanotte la madre è stata vista dal personale con la figlia in braccio in un corridoio. Poco dopo sia lei che la figlioletta sono scomparse. Il tribunale per i minori aveva sottoposto la coppia alla limitazione della potestà genitoriale "per difetti di comportamento" dopo che la piccola era stata ricoverata per la frattura del femore, lesione 'anomala' secondo i medici che infatti avevano denunciato il caso all'autorità giudiziaria.