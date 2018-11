Papà Sarri, 'voleva rimanere al Napoli'

(ANSA) - CALENZANO (FIRENZE), 21 NOV - "A Napoli Maurizio ha lasciato il cuore e secondo me ci sarebbe rimasto volentieri.

Forse è successo qualcosa col presidente, ma in Inghilterra adesso sta benissimo". Così Amerigo Sarri, padre dell'allenatore del Chelsea, a Calenzano per seguire il Giglio d'Oro, premio dedicato ai campioni di ciclismo. "Sono andato a trovarlo a Londra una quindicina di giorni fa e per la prima volta ho visto una sua partita", ha aggiunto Amerigo ammettendo di non aver mai visto una partita di calcio, neanche di suo figlio perché la sentirebbe emotivamente in modo particolare. "Lui - ha continuato - si trova molto bene al Chelsea ed è molto amato. Si è trovato subito a suo agio perché conosceva già la lingua inglese che ha imparato quando ha lavorato in banca quattro mesi". Ma per quale squadra italiana tifa Maurizio? "Da piccolo alle scuole elementari era tifoso del Napoli perché era nato lì, poi però col passare del tempo la Fiorentina gli è entrata nel cuore. Personalmente mi piacerebbe vederlo in viola".