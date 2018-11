Incendio Pisano, raccolta per telecamere

(ANSA) - FIRENZE, 21 NOV - Si chiama 'Gli occhi del bosco' la campagna di raccolta fondi presentata questa mattina nel Comune del Calci (Pisa) e che prevede la realizzazione di un impianto di videosorveglianza mediante l'installazione di videocamere ad alta risoluzione interconnesse tra loro e collegate alla sala operativa di protezione civile. L'obiettivo è quello di diversificare i controlli sugli incendi grazie al monitoraggio del bosco. Anche se non ci sono state vittime a seguito del devastante incendio del 24/26 settembre scorsi, il bilancio è stato pesante. Le otto videocamere permetteranno la visualizzazione delle situazioni a rischio, ma anche la gestione delle emergenze e la messa in sicurezza delle popolazioni e di chi opera in antincendio ed in protezione civile. Per contribuire alla raccolta fondi è possibile donare almeno 1 euro o 100 punti della carta socio alle casse dei punti vendita Coop.Fi oppure online sulla piattaforma Eppela, a partire da domani giovedì 22 novembre.