Auto si ribalta nel Senese, un morto

(ANSA) - GAIOLE IN CHIANTI (SIENA), 21 NOV - Incidente mortale in centro a Gaiole in Chianti (Siena). A perdere la vita un 90enne che si trovava in auto con la nipote 65enne. Nella tarda mattinata di oggi, per cause in corso di accertamento, la donna che era al volante non è riuscita a frenare e il veicolo è finito in un fosso poco distante, capovolgendosi. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto i due dal mezzo per affidarli alle cure del 118. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'anziano, mentre la donna ha riportato solo lievi ferite. Le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sono condotte dai carabinieri di Poggibonsi (Siena).