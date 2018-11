All'asta vetri collezione privata Seguso

(ANSA) - FIRENZE, 21 NOV - Sarà battuta all'asta, da Pandolfini a Firenze il 27 novembre, una selezione di di 111 vetri di Archimede Seguso (1909-1999) provenienti dalla sua collezione privata. Si tratta di opere che il celebre maestro vetraio, tra i più famosi di Murano, aveva scelto di tenere per sé, nella casa che si affaccia su La Fenice: testimoniano, si spiega, settant'anni 'a soffiare l'anima' dentro una palla di vetro incandescente, come amava dire e come ricorda il figlio Gino che ha collaborato alla stesura del catalogo.