Aeroporti: si Consiglio a variante

(ANSA) - FIRENZE, 21 NOV - Via libera alla risoluzione per la variante automatica al Piano di indirizzo territoriale (Pit) per l'aeroporto Vespucci di Firenze. Il documento è stato approvato con 23 voti a favore, sette contrari, Spinelli (Art.1 -Mdp), Sì Toscana a sinistra e M5s. I consiglieri di Lega, Forza Italia e Fdi hanno abbandonato l'aula prima della votazione. "Un risultato ottimo e abbondante", questo il commento del presidente della Regione, Enrico Rossi, mentre lasciava l'aula del Consiglio regionale.