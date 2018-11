Rissa tra detenuti a Sollicciano

(ANSA) - FIRENZE, 20 NOV - Violenta rissa tra albanesi e romeni nel carcere di Sollicciano (Firenze) ai 'passeggi' del reparto giudiziario. E' successo nella tarda mattinata e, secondo il sindacato Osapp che rende noto l'episodio, forse è successo "per contendersi il 'territorio' all'interno del penitenziario". L'intervento del personale di polizia ha evitato che la situazione degenerasse e adesso si attendono i provvedimenti che l'amministrazione "dovrà prendere verso i responsabili dei disordini ed un segnale di riconoscimento per il personale intervenuto". Il segretario generale dell'Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria, Leo Beneduci, afferma: "In questo periodo stiamo constatando che le carceri sono diventate terra di nessuno, in cui le regole della civile convivenza e del rispetto dell'ordine e della sicurezza hanno ceduto il passo ad un evanescente buonismo in cui la sorveglianza dinamica si è concretizzata in una sequela di aggressioni, risse e rivolte.