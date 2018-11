Premi, il Pinocchio a Andrea Balestri

(ANSA) - FIRENZE, 20 NOV - E' l'eccellenza italiana e internazionale il tema conduttore dell'edizione 2018 del premio 'Pinocchio di Carlo Lorenzini' che ogni anno viene assegnato a dieci personalità distintesi in vari settori, ciascuna identificata con un personaggio della fiaba. Tra i premiati quest'anno, nella categoria Mangiafoco, anche Andrea Balestri che interpretò Pinocchio nel celebre sceneggiato di Luigi Comencini. La premiazione si svolgerà nell'ambito di una due giorni, il 23 e 24 novembre a Firenze, organizzata dall'Associazione culturale Pinocchio di Carlo Lorenzini per celebrare lo scrittore a 192 anni dalla nascita. Oltre al conferimento del premio, sarà deposto un omaggio floreale presso la casa natia dell'autore. La manifestazione ha il sostegno della Rai ed è dedicata al progetto biennale europeo Erasmus Plus 'Campo dei Miracoli'. Tra i premiati quest'anno, nella categoria 'Colombo', anche don Bernardo, l'abate della Basilica di San Miniato al Monte, dove è sepolto Carlo Lorenzini.