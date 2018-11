Fiamme in mansarda,coppia salvata da Vvf

(ANSA) - PRATO, 19 NOV - Un uomo e una donna sono state salvati dai vigili del fuoco intervenuti per un incendio nella mansarda dell'abitazione dove la coppia viveva in via Marino, in località Le Fontanelle, a sud di Prato. Le fiamme, le cui cause sono in corso di accertamento, si sono sprigionate la notte scorsa intorno alle 4.00. I due, in via precauzionale, sono stati affidati al personale del 118 che li ha trasportati in ospedale per accertamenti. L'incendio è stato spento in breve tempo ed è stata poi effettuata la bonifica e la messa in sicurezza dei locali.