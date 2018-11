Toscana Tech, l'innovazione in scena

Innovazione di scena a Toscana Tech, la manifestazione promossa dalla Regione Toscana su digitalizzazione e industria 4.0, con incontri, workshop e un percorso espositivo, '40 imprese 40', dedicato ad alcuni dei progetti che coinvolgono imprese e Università toscane finanziati dal Fondo europeo di Sviluppo regionale (Fesr) e dalla stessa Regione. La seconda edizione, a ingresso gratuito (previa registrazione), si tiene al Palazzo dei Congressi-Villa Vittoria a Firenze il 19 e il 20 novembre. Si parlerà anche di trasferimento tecnologico grazie a Research to Business, programmo nato per favorire l'incontro tra offerta di innovazione di Università ed enti di ricerca toscani e le imprese del territorio a proposito di industria 4.0, tema all'interno della strategia regionale di specializzazione intelligente (Ris3).

Ad aprire Toscana Tech un incontro dedicato a opportunità, sfide e strategie per l'industria del futuro, con l'assessore regionale alle attività produttive Stefano Ciuoffo, Phill Cartwright, direttore del Centre for Modelling & Simulation dell'Università di Bristol, il parlamentare europeo Nicola Danti, Albino Caporale, direttore delle attività produttive Regione Toscana, Paola Fantini, coordinatore della ricerca del Politecnico di Milano, Alessandro Sordi, cofondatore e ceo di Nana Bianca e Francesca Moriani, ad di Var Group. Spazio poi al tema della collaborazione Università-imprese nell'alta formazione con un incontro a cui partecipa la vicepresidente della Toscana Monica Barni.

Per '40 imprese 40' protagoniste le aziende che, con video e prototipi, presentano i progetti frutto della ricerca e della capacità tecnologica delle stesse imprese e degli Atenei, suddivisi in 5 aree: In salute, Tempi moderni, Ecosistema in equilibrio, Sicurezza. Ancora Invest in Tuscany propone Partnering Day: alle Pmi toscane (su invito) sarà data l'occasione di incontrare multinazionali e grandi imprese con sede in Toscana, per attivare opportunità di collaborazioni e business.

IL PROGRAMMA COMPLETO