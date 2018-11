Toscana, 24/11 torna Colletta alimentare

(ANSA) - FIRENZE, 17 NOV - Torna, il 24 novembre, la Colletta alimentare, raccolta di alimenti e altri prodotti promossa dal Banco alimentare per aiutare chi ha bisogno. In Toscana sono 521 i punti vendita della grande distribuzione che hanno dato la loro disponibilità e dove, grazie anche all'opera di più di 15mila volontari, si potrà partecipare alla colletta. Novità di quest'anno la colletta anche virtuale: dal 18 al 30 novembre, in maniera scaglionata, attraverso i siti di Esselunga, Carrefour e Auchan sarà possibile fare la spesa online andando ad arricchire quanto sarà raccolto il 24. L'anno scorso in Toscana furono raccolte 494 tonnellate di generi alimentari, poi distribuiti alle strutture caritative convenzionate con il Banco Alimentare.