Inaugurato skate park a Isolotto Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 17 NOV - Nasce uno skate park all'Isolotto per gli amanti dei salti e delle acrobazie con lo skateboard. La struttura è stata inaugurata dal sindaco Dario Nardella, dall'assessore all'Ambiente Alessia Bettini e dal presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni. Lo skate park è stato realizzato su un terreno di proprietà comunale denominato il 'Cavallaccio', alla confluenza di via del Perugino con via Simone Martini, ha una superficie di 500 metri quadrati e il progetto, elaborato dei tecnici della direzione ambiente, prevede tre rampe skate per le diverse acrobazie. L'investimento dell'amministrazione è di 170mila euro e i lavori sono iniziati la scorsa estate. "Si tratta di uno spazio pensato per i giovani appassionati di sport urbani e di strada - hanno commentato il sindaco Nardella e l'assessore Bettini -, in crescita anche a Firenze, ma sarà anche un luogo di aggregazione giovanile nonché un modo per valorizzare e vivificare uno spazio pubblico". "È un grande giorno", ha aggiunto Dormentoni.