Omicidio nel Pisano, 'indagato confessa'

(ANSA) - PISA, 16 NOV - Danny Scotto, il giovane in carcere con l'accusa di avere ucciso Giuseppe Marchesano, 27 anni, trovato morto nella sua abitazione di Montopoli Valdarno (Pisa), "ha confessato e ammesso pienamente la responsabilità del delitto".

Lo ha detto il procuratore di Pisa, Alessandro Crini, incontrando i giornalisti dopo l'udienza di convalida di stamani: il gip non ha convalidato il fermo ma disposto la custodia cautelare in carcere. Scotto, 27 anni, di Chiesina Uzzanese (Pistoia), ha cambiato versione rispetto a lunedì, giorno in cui è stato arrestato, quando aveva respinto ogni addebito e ha riferito al giudice di "essere andato a trovare l'amico e di avergli sparato dopo uno screzio".