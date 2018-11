Arrestati 4 parà, volevano soldi da cinesi

(ANSA) - PRATO, 16 NOV - Erano in servizio di pattugliamento sulle strade di Prato, nell'ambito dell'operazione Strade sicure, ma per far passare cittadini cinesi che transitavano con i loro furgoni nella zona industriale del Macrolotto 1, pretendevano e ottenevamo denaro. Per questo 4 paracadutisti del 183° Nembo di Pistoia sono stati arrestati e posti ai domiciliari con l'accusa di concussione dopo un'indagine condotta dalla squadra mobile. I militari sono tutti 'di carriera': hanno tra i 22 e i 43 anni e sono originari delle province di Prato, Pisa e Pistoia. Le misure cautelari, firmate dal gip su richiesta del sostituto procuratore Lorenzo Gestri, sono il frutto di un'inchiesta nata da un'informazione confidenziale arrivata alla Digos. I casi contestati al momento sono otto, tra maggio e luglio: ogni volta si trattava di somme che andavano dai 50 o 100 euro. I cittadini cinesi vittime delle concussioni avevano creato una chat nella quale veniva segnalata la presenza in strada dei militari che taglieggiavano gli autisti.