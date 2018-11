Ciclista muore travolto da auto

(ANSA) - CORTONA (AREZZO), 15 NOV - Un ciclista è morto travolto da un'auto sulla strada provinciale delle Chianacce a Cortona (Arezzo) intorno alle 13.30 di oggi. Al momento dell'arrivo dei sanitari l'uomo non era già cosciente, inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118. Attivati un'ambulanza, l'automedica e l'elisoccorso Pegaso ma i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso avvenuto, con ogni probabilità, sul colpo. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Cortona.