Mazzinghi, Ghirlanda d'onore mi emoziona

(ANSA) - PONTEDERA (PISA), 14 NOV - "Sono emozionato di ricevere questo prestigioso riconoscimento alla mia carriera, a distanza di così tanti anni dal mio addio alla boxe. Questo mi riempie di grande gioia. Ho amato il pugilato e tutta la mia gente. Grazie di cuore". Così, su Facebook, l'80enne Sandro Mazzinghi, ex campione del mondo superwelter, commenta l'assegnazione della Ghirlanda d'onore 2018, che gli verrà consegnata domenica in piazza del Duomo a Milano. Tutto ciò nell'ambito dello "Sport film festival", visto che la Ghirlanda è assegnata dalla Ficts, ovvero la 'Federation of sport televisions and of the images on screen'. L'organizzazione dell'evento fa capo, appunto, alla Ficts, ente riconosciuto dal Cio, che promuove i valori dello sport attraverso le immagini nelle 116 Nazioni affiliate. Il riconoscimento in passato è stato assegnato a personaggi come Robert Redford, Mohammed Al-Faied, Pelé, Alex Zanardi, Mike Tyson, Franco Zeffirelli e Martin Scorsese.