Incendi: anziana muore soffocata in casa

(ANSA) - SOVICILLE (SIENA), 14 NOV - E' morta soffocata dal fumo a seguito di un incendio nella propria abitazione scaturito, secondo una prima ricostruzione, da una termocoperta.

A perdere la vita questa mattina a San Rocco a Pilli nel comune di Sovicille (Siena) una 90enne per la quale a nulla è valso l'intervento dei vigili del fuoco che l'hanno estratta dall'appartamento. Una volta affidata al personale del 118 giunto sul posto, la donna è deceduta per soffocamento nonostante i tentativi dei sanitati di rianimarla. Al momento dell'incendio l'anziana si trovava da sola in casa: la figlia con cui vive era uscita per fare delle commissioni. A dare l'allarme alcuni vicini che hanno notato del fumo uscire dalle finestre. L'incendio ha interessato tre vani dell'appartamento con il coinvolgimento parziale del tetto. Dopo la fase di spegnimento e di bonifica si è provveduto alla messa in sicurezza dei locali interessati dalle fiamme e la casa è stata dichiarata inagibile.