Pisa,arte digitale fa rivivere opere'500

(ANSA) - PISA, 13 NOV - Mezz'ora di spettacolo, con oltre duemila immagini e musiche, per far rivivere, con l'arte digitale, le opere di grandi artisti del Cinquecento. E' 'Bosch, Brueghel, Arcimboldo', mostra ospitata agli Arsenali repubblicani di Pisa da domani al 26 maggio.

Alchimia, religione, astrologia, vanità, tentazioni e vizi: questi i temi raffigurati da Bosch, Brueghel e Arcimboldo con un acuto senso del dettaglio che circondano il visitatore a 360 gradi. La regia di Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto e Massimiliano Siccardi, con la colonna sonora di Luca Longobardi, coinvolge ed emoziona lo spettatore. Con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Pisa, la mostra è prodotta in Italia dal Gruppo Arthemisia e Sensorial Art Experience.