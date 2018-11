Musica, nuova data Maneskin a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 13 NOV - Sono andati esauriti in prevendita i concerti dei Maneskin in programma il 14 novembre e il 12 dicembre all'Obihall di Firenze. Nelle due serate le casse rimarranno aperte solo per il cambio voucher. La band rivelazione dell'anno si esibirà nuovamente a Firenze il 13 marzo, sempre all'Obihall. I Maneskin, spiega una nota, si esibiranno live portando 'Il ballo della vita tour' che segue l'uscita dell'omonimo album. Un fil rouge lega tutti i brani: la figura di Marlena, la 'Venere' del gruppo, la personificazione della creatività, della libertà, della vita, che si muove fra le righe e le note di tutto l'album.