Scontro auto nel Pisano, chiusa Aurelia

(ANSA) - PISA, 11 NOV - Tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale lungo l'Aurelia subito dopo il casello autostradale di Migliarino, nel Pisano, e per estrarre gli automobilisti coinvolto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che poi li hanno consegnati al personale del 118 che li ha trasferiti in codice rosso all'ospedale di Pisa.

Lo scontro è avvenuto in direzione di Viareggio e la strada è momentaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi incidentati. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento e sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia. Una delle auto coinvolte dopo l'impatto è finita fuori strada. Il traffico è stato fortemente rallentato con incolonnamenti di auto.