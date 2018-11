Distacco parti intonaco ponte Ravacciano

(ANSA) - SIENA, 11 NOV - Parti di intonaco e cemento si sono distaccate oggi dal ponte di Ravacciano a Siena. Sul posto, insieme ai vigili del Fuoco e alla polizia municipale per svolgere le verifiche del caso, è intervenuto anche il sindaco di Siena Luigi De Mossi.

Il sindaco, spiega una nota, ha subito avvertito l'ufficio tecnico del Comune che sta adesso effettuando le verifiche sulla stabilità della struttura. Verifiche in corso anche sulla percorribilità del ponte e della sottostante via Simone Martini dove il traffico verrà opportunamente regolato.