Mps: utile 9 mesi sale a 379 milioni

(ANSA) - MILANO, 9 NOV - Mps ha chiuso i primi nove mesi con un utile di 379 milioni di euro, di cui 91 riferiti all'ultimo trimestre. Al 30 settembre del 2017 i conti indicavano una perdita di 3 miliardi di euro. Per Mps, al 30 settembre 2018 i volumi di raccolta complessiva del Gruppo sono risultati di 193,3 miliardi, stabili rispetto al 31 dicembre 2017, ma in calo di 2,6 miliardi rispetto al 30 giugno 2018. La causa è il decremento della raccolta diretta. Gli impieghi alla clientela sono aumentati dello 0,5% rispetto al 30 giugno 2018, grazie anche alla crescita delle erogazioni di mutui. I volumi di raccolta diretta, che si sono attestati a 93,9 miliardi di euro, risultano in calo di 3,9 miliardi di euro rispetto ai valori di fine dicembre 2017 (principalmente sul comparto obbligazionario) e di 2,9 miliardi di euro rispetto a fine giugno 2018, principalmente per il calo dei conti correnti, con 1,4 miliardi di euro in meno, e delle obbligazioni, con 800 milioni di euro in meno.