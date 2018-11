Meta, autore deve partire da se stesso

(ANSA) - AREZZO, 9 NOV - "Nelle mie canzoni cerco di parlare delle esperienze personali perché un autore deve sempre partire da se stesso". Lo ha detto Ermal Meta ospite al Circolo Artistico di Arezzo del salotto di SudWave, manifestazione realizzata dalla Fondazione Arezzo Wave che punta il faro sulla musica dei paesi del Sud Europa. Tantissime le persone che hanno affollato la sala con una lunga coda all'esterno. Ad intervistare il cantante di origine albanese Drigo dei Negrita, gruppo ai vertici musicali europei che con Meta ha diviso una casa nell'aretino qualche anno fa per comporre testi e musica.

"Sono impegnato in 12 concerti in altrettanti teatri - ha detto -. Per me è un'esperienza nuova visto che mi esibisco con un quartetto di archi". "Ho suonato ad Arezzo Wave con due gruppi diversi ormai dodici anni fa. Spero che SudWave serva per rilanciarla".