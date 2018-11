Scosse a Castiglione Orcia,chiuse scuole

(ANSA) - CASTIGLIONE D'ORCIA (SIENA), 8 NOV - Una decina di scosse di terremoto la più forte di magnitudo 2.4, sono state registrate stamani a Castiglione d'Orcia nel Senese. Lo sciame sismico è stato avvertito dalla popolazione e anche se non ha provocato danni la gente per la paura è scesa in strada. Il sindaco Claudio Galletti ha emesso ordinanza di chiusura delle scuole.