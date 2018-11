Rugby:Italia-Georgia,O'Shea ne cambia 10

(ANSA) - FIRENZE, 8 NOV - Il ct dell'Italrugby Conor O'Shea ha ufficializzato la formazione che sfiderà la Georgia nel primo dei tre test match di novembre, quello di sabato a Firenze contro la Georgia. 5 le conferme rispetto al XV travolto dall'Irlanda a Chicago: Mattia Bellini all'ala, Michele Campagnaro come centro, Tito Tebaldi n.9, Abraham Steyn in terza linea e Luca Sperandio estremo. Dal primo minuto si rivedono Tommaso Castello e Tommaso Benvenuti. Mediana tutta del Benetton con Tommaso Allan n.10 accanto a Tebaldi. In terza linea Jake Polledri e Sebastian Negri affiancheranno Steyn. Seconda linea con Dean Budd e Alessandro Zanni, mentre in prima per sfidare la mischia georgiana O'Shea si affida a Simone Ferrari, Leonardo Ghiraldini e Andrea Lovotti. Questa la formazione dell'Italia: 15 Sperandio, 14 Benvenuti, 13 Campagnaro, 12 Castello, 11 Bellini, 10 Allan, 9 Tebaldi, 8 Steyn, 7 Polledri, 6 Negri, 5 Budd, 4 Zanni, 3 Ferrari, 2 Ghiraldini, 1 Lovotti.