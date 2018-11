Morte improvvisa feto,indagini su aborto

(ANSA) - FIRENZE, 8 NOV - La procura di Firenze ha aperto un'inchiesta sulla morte improvvisa di un feto all'ospedale Empoli, avvenuta il 3 novembre, con l'ipotesi di reato di 'procurato aborto colposo'. Al momento non ci sono indagati.

L'inchiesta nasce da una segnalazione della polizia di Stato all'autorità giudiziaria. Secondo quanto appreso il procuratore Giuseppe Creazzo ha affidato il fascicolo ai pm Giuseppe Ledda e Giacomo Pestelli. Gli inquirenti hanno già fatto sequestrare le cartelle cliniche e ipotizzano di avviare esami medico-legali sul feto. Nella vicenda la madre, 37 anni, alla 36/a settimana di gravidanza, era arrivata in ospedale il pomeriggio del 2 novembre accusando forti dolori addominali. Ma, anche dopo esami, la ginecologa che la visitò - così riferì a suo tempo la Asl -, non riscontrò elementi di emergenza e la donna venne rimandata a casa ma dopo la mezzanotte ritornò al pronto soccorso, accusando forti dolori addominali. Con altri esami venne scoperta la morte fetale intrauterina ed un'emorragia addominale.