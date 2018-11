Lelio Lagorio, convegno a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 8 NOV - 'Lelio Lagorio, lo statista e l'intellettuale': questo il titolo del convegno, in programma domani 9 novembre a Firenze, che ripercorre la vita e la carriera di Lelio Lagorio, che fu sindaco di Firenze, primo presidente della Regione Toscana, ministro e poi capogruppo del Psi alla Camera e al Parlamento europeo, scomparso il 7 gennaio 2017.

L'incontro, ospitato a partire dalle 9.30 nella Sala Gonfalone del Palazzo del Pegaso in via Cavour 4, è promosso dal Consiglio regionale toscano in collaborazione con la Fondazione di studi storici Filippo Turati. Tra i presenti il presidente dell'Assemblea toscana Eugenio Giani, Silvia Lagorio, Enzo Cheli, Giuseppe Morbidelli, Stefano Merlini, Giorgio Morales, Ariane Landuyt, Giuseppe Matulli, Valdo Spini Michele Ventura, Francesco Carrassi, Leopoldo Nuti, Roberto Barzanti, Paolo Ermini, Fulvio Conti, Renzo Ricchi.