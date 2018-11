Restauro Pulpito del Pisano a Pistoia

(ANSA) - PISTOIA, 7 NOV - Sarà restaurato grazie ad una donazione di Friends of Florence, il pulpito della chiesa pistoiese di Sant'Andrea, realizzato da Giovanni Pisano negli anni a cavallo tra la fine del XIII e gli inizi del XIV secolo.

Opera simbolo di Pistoia, tra le più visitate durante il 2017, anno in cui la città ha rivestito il ruolo di Capitale italiana della cultura, il monumento è ritenuto uno dei capolavori assoluti dell'arte di tutti i tempi. Oggi a Pistoia è stato presentato il progetto di restauro che sarà realizzato nei prossimi mesi. "Con Friends of Florence - dichiara la sua presidente, Simonetta Brandolini D'Adda - siamo stati qui, nella chiesa di Sant'Andrea quasi 10 anni fa, abbiamo visto la condizione precaria anche allora del pulpito, adesso abbiamo trovato il finanziamento per andare avanti a lavorare su questo bellissimo monumento, un esempio stupendo di Giovanni Pisano in tutto il mondo".