Panchina d'oro lunedì a Coverciano

(ANSA) - FIRENZE, 06 NOV - Sarà la 27esima edizione della Panchina d'oro a chiudere le celebrazioni per i 120 anni della Figc. Appuntamento il prossimo 12 novembre a Coverciano, nel rinnovato Auditorium: gli allenatori premieranno i loro colleghi di Serie A, B, C, calcio femminile e calcio a cinque per la stagione 2017-18. L'ultimo ad aver vinto la Panchina d'oro è stato il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, al quarto riconoscimento personale (3 Panchine d'oro in A e una di Prima Divisione quando era alla guida del Sassuolo). Gli allenatori parteciperanno anche al consueto corso di aggiornamento alla presenza del presidente federale Gabriele Gravina e del presidente del Settore Tecnico Gianni Rivera e assisteranno al dibattito a cui interverranno il ct azzurro Roberto Mancini, Massimiliano Allegri, Carlo Ancelotti, Fabio Capello, Massimo Carrera, Antonio Conte, Gianni De Biasi e Claudio Ranieri.