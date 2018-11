Empoli: Iachini, guardo caratteristiche

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 6 NOV - "Ovunque sono stato ho sempre guardato le caratteristiche dei giocatori che avevo a disposizione, non sono uno abituato a parlare molto". Si presenta così Beppe Iachini, il nuovo allenatore dell'Empoli, che è già al lavoro sul campo in vista della sfida di domenica prossima contro l'Udinese. "Mi è capitato di vincere sia con la difesa a tre che a quattro, contano le caratteristiche - ha ripreso l'allenatore -. Qui c'è un mix di esperti e giovani, una buona squadra. Mi è capitato spesso di subentrare, un anno fa a Sassuolo eravamo penultimi e siamo arrivati undicesimi. Ci aspetta un lavoro complicato, dobbiamo conoscerci in fretta e capire cosa vogliamo gli uni dagli altri".