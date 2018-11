Droga: pitbull a guardia carico di 20 kg

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 6 NOV - In viaggio col pitbull, messo a guardia di 20 chili di droga, è stato arrestato dalla Polstrada di Lucca in autostrada mentre si dirigeva in Liguria.

E' accaduto ieri sera sull'A/12 quando il trafficante, un albanese di 23 anni residente nel Pisano, notando una pattuglia ha cambiato andatura, procedendo a scatti. I poliziotti si sono insospettiti e, insieme a un altro equipaggio, gli hanno intimato l'alt: i sospetti si sono rafforzati intravvedendo nell'abitacolo un pitbull poco rassicurante. Fermata la vettura, un agente si è guadagnato la fiducia del cane, anche offrendogli delle crocchette da mangiare, mentre i colleghi hanno proceduto alla perquisizione. Nel portabagagli c'erano 20 involucri, contenenti ciascuno un chilo di amnesia, stupefacente diffuso tra i giovani e composto da marijuana tagliata con metadone ed eroina. E' micidiale e provoca gravi danni cerebrali a chi lo usa. I 20 chili avrebbero reso quasi 250.000 euro.