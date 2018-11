Amiche fanno arrestare rapinatori Rolex

(ANSA) - FIRENZE, 6 NOV - Salvano l'amica assalita dalla 'banda dei Rolex' e fanno arrestare dalla squadra mobile due rapinatori in trasferta da Napoli, uno di 25, l'altro di 45 anni, catturato in un albergo vicino allo stadio di Firenze, base dei malviventi, specializzati in scippi di Rolex dai polsi di conducenti di automobili ferme nel traffico e da giorni a Firenze dove pattugliavano in scooter i viali a caccia di vittime. In via Masaccio però i due campani hanno individuato tre ragazze su una Fiat 500 vicino a un supermercato. Quando la vettura ha fatto manovra per parcheggiare, lentamente, uno dei due è sceso dallo scooter e ha tentato per strappare via il Rolex indossato dalla conducente. Lei stessa e le due ragazze hanno reagito con energia e il colpo è fallito. I malviventi sono scappati ma i 'Falchi' della questura li hanno pedinati fino all'hotel, che è stato circondata. Sono stati arrestati mentre facevano le valigie per tornare a Napoli.