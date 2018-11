Maltempo: domani sopralluoghi Rossi

(ANSA) - FIRENZE, 5 NOV - Domani, martedì 6 novembre, il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, sarà a Piombino (Livorno) e nel Grossetano per fare dei sopralluoghi con cui verificare i danni provocati dal maltempo. Secondo il programma diffuso dalla Regione, alle 9.30 Rossi raggiungerà Piombino dove, in località Perelli, visiterà le pertinenze del complesso turistico Orizzonte, danneggiate dal maltempo. Alle 10 arriverà di fronte al palazzo comunale di Follonica da dove verrà accompagnato a visitare alcune spiagge erose dalle recenti mareggiate. Alle 11 sarà a Grosseto dove, in Palazzo Aldobrandeschi, farà il punto sulla situazione generale del grossetano in seguito ai recenti eventi meteorologici. Alle 12, sempre in Palazzo Aldobrandeschi, terrà un incontro con i giornalisti.