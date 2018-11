Auto guasta su binari, treni bloccati

(ANSA) - SIENA, 5 NOV - Circolazione ferroviaria bloccata per venti minuti sulla linea Siena-Chiusi a causa di un'auto in avaria bloccata sui binari. E' quanto accaduto all'altezza del passaggio a livello a San Gimignanello, nel comune di Rapolano Terme (Siena) nella serata di ieri. Alla guida del mezzo c'era una donna residente in zona che ha immediatamente chiamato il 112. Mentre la centrale operativa dei carabinieri di Siena allertava la sala gestione traffico ferroviario per il blocco della circolazione, alcuni automobilisti in transito sono andati in aiuto della donna riuscendo a spingere l'auto fuori dai binari. Una volta giunti sul posto i militari hanno accertato che i binari erano stati liberati e che la circolazione ferroviaria poteva riprendere regolarmente.