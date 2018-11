Topolino da Guinness con 'superstriscia'

(ANSA) - LUCCA, 4 NOV - A Lucca Comics & Games, l'artista Disney Claudio Sciarrone ha conquistato il Guinness World Record disegnando la striscia a fumetti più lunga del mondo realizzata da un singolo disegnatore. Così The Walt Disney Company Italia ha celebrato il 90° anniversario di Topolino. "Una straordinaria impresa - commenta il gruppo - realizzata da Claudio Sciarrone, uno dei più rilevanti disegnatori Disney. La striscia, lunga ben 297,50 metri, vede Topolino protagonista di una storia inedita ideata per l'occasione e che ha visto lo stesso Sciarrone nella duplice veste di disegnatore e sceneggiatore. Per tre giorni, da giovedì a ieri, l'iniziativa ha animato lo storico Cortile Carrara a Lucca.