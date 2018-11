Rugby:O'Shea deluso,ora battiamo Georgia

(ANSA) - ROMA, 4 NOV - L'Italia del rugby si lecca le ferite dopo la dura lezione che, a Chicago, le ha impartito l'Irlanda.

Quella del ct Conor O'Shea era una squadra azzurra sperimentale, ma non per questo l'amarezza viene meno, anche se a battere Campagnaro e compagni è stata la selezione attualmente n.2 al mondo, dietro solo agli All Blacks. "Sono deluso per i nostri errori - è il commento di O'Shea -. Contro l'Irlanda in fase difensiva abbiamo fatto anche cose buone, ma non sono contento per altre situazioni. Il vero problema per noi sono stati i primi minuti del secondo tempo. Abbiamo giocato contro la seconda squadra al mondo che ha sfruttato le occasioni create".

Adesso però è tempo di pensare alla sfida di sabato prossimo a Firenze contro la Georgia, molto sentita in casa azzurra. Quella di Tbilisi è infatti la squadra che aspira a prendere il posto dell'Italia nel 6 Nazioni, forte anche del fatto che, attualmente, la precede di una posizione nel ranking internazionale. E' quindi un match assolutamente da vincere.