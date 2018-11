Ironia Roma su rigore,'fallo di guancia?

(ANSA) - ROMA, 4 NOV - Il tono con cui sono scritti è ironico, i messaggi che trasmettono lo sono meno. Con due tweet postati sugli account italiano e inglese la Roma torna sul discusso calcio di rigore concesso ieri alla Fiorentina e sulle ultime rivelazioni dell'inchiesta "Football Leaks" sulle presunte agevolazioni in tema di fair play finanziario a Psg e Manchester City. Il primo cinguettio, corredato da quattro immagini che mostrano l'azione del calcio al volto rifilato da Simeone al portiere giallorosso Olsen, chiede causticamente: "Fallo di guancia?". Nel secondo tweet invece la Roma prende di mira l'Uefa: "The FFP struggle is real (for some of us)" scrive l'account inglese, evidenziando come gli sforzi per rispettare i paletti imposti dal fair play finanziario non siano poi così uguali per tutti. E per rendere il messaggio ancor più chiaro si mostra un video in cui due orsi scalano una montagna di neve:il primo, più grande, arriva in cima con facilità mentre il secondo più piccolo dopo vari tentativi desiste e scivola giù.