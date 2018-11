4 Novembre: Firenze omaggia caduti 15-18

(ANSA) - FIRENZE, 4 NOV - Omaggio ai caduti della Grande Guerra (1915-1918) e alzabandiera con tutti gli onori, stamani, in piazza Santa Croce a Firenze nella consueta cerimonia pubblica per celebrare il 4 novembre che quest'anno ricade nel Centenario della Vittoria nella Prima Guerra Mondiale. Presenti tutte le autorità cittadine. Il prefetto di Firenze Laura Lega e il comandante dell'Istituto Geografico Militare Pietro Tornabene hanno reso omaggio ai Caduti con la deposizione di una corona insieme al sindaco Dario Nardella. Quindi è seguito l'alzabandiera solenne davanti a uno schieramento di uomini e donne delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato.

Numerosi i cittadini che hanno assistito alla cerimonia nella piazza. Successivamente le rievocazioni si sono spostate all'Università in piazza San Marco dove in aula magna c'è stata la lectio magistralis '1918-2018 guerra e pace. Europa e Italia dalla catastrofe all'Unione' a cura del professor Sandro Rogari, preceduto dai saluti del prefetto Lega e del rettore Luigi Dei.