Scontro tra auto nel Pisano,muore 63enne

(ANSA) - CASTELFRANCO DI SOTTO (PISA), 3 NOV - Un 63enne di San Miniato (Pisa) è morto questo pomeriggio in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto intorno alle 14.30 nell'abitato di Castelfranco di Sotto (Pisa). Secondo quanto appreso l'uomo, era alla guida di un'utilitaria che si è scontrata con un altro veicolo. I sanitari del 118 hanno soccorso la donna che era alla guida dell'altra auto ma non hanno potuto fare niente per il 63enne. La donna è stata trasportata in ospedale a Empoli: le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Tra le ipotesi non si esclude che la vittima sia stata colpita da un malore mentre era in auto.