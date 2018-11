Mandela, grande ritratto di Jorit Agoch

(ANSA) - FIRENZE, 3 NOV - Un grande ritratto di Nelson Mandela realizzato da uno dei più noti esponenti della street art, sulla parete di un edificio di quattro piani, in piazza Leopoldo a Firenze. 'Il Condominio dei Diritti' è l'opera che Jorit Agoch sta creando in questi giorni sulla facciata laterale di un palazzo di edilizia residenziale pubblica. In un quartiere di antica tradizione popolare e operaria, spiega una nota, 'Il Condominio dei Diritti' vuole ricordare l'importanza di una battaglia per i diritti a cui Mandela dedicò l'intera vita. Nato a Napoli da madre olandese e padre italiano, Jorit concentra la propria arte sulla raffigurazione realistica del volto umano. Si è confrontato più volte con grandi ritratti di personaggi che hanno lasciato un segno nella storia.

La realizzazione dell'opera richiederà alcuni giorni. Sarà lo stesso Jorit Agoch a presentarla, anche se il suo lavoro lascia già intuire come sarà, al momento dello svelamento.