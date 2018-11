Fiorentina-Roma 1-1

(ANSA) - FIRENZE, 3 NOV - Finisce in parità, 1-1, il secondo anticipo di oggi dell'11/a giornata di serie A, la sfida del Franchi tra Fiorentina e Roma. Viola in vantaggio al 32' pt con Veretout che trasforma il rigore concesso da Banti per un fallo di Olsen su Simeone. Inutili gli attacchi della Roma fino al 40' st, quando Florenzi insacca dopo una 'smanacciata' di Lafont su cross di Kolarov.