Aic: L'Entella rinuncia allo sciopero

(ANSA) - ROMA, 3 NOV - I giocatori dell'Entella rinunciano allo sciopero e saranno in campo domani per la partita di Serie C contro il Pisa. Lo rende noto l'Aic, informando che la decisione è stata presa dai calciatori dopo una serie di confronti con i vertici del club e oggi col presidente, Antonio Gozzi. "L'Aic e i calciatori dell'Entella permangono in formale stato di agitazione nell'attesa della decisione del Tar, che il 6 novembre si pronuncerà sulla riammissione del club alla serie B - si legge, in una nota dell'Aic - preannunciando che, qualora anche all'esito positivo venisse ancora precluso al club la partecipazione alla Serie B, formalizzeranno azioni collettive, non esclusa la nuova proclamazione dello sciopero che, per l'ipotesi, fin d'ora si preannuncia per giovedì 8 novembre". "La battaglia per la Serie B - fa sapere l'Assocalciatori - in cui gli atleti sono al fianco della società e del presidente che finora ha profuso sforzi non comuni anche nel loro interesse".