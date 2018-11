Soli 3 figli per portare cena a marito

(ANSA) - PRATO, 2 NOV - Tre bambini lasciati soli in casa, impauriti, scendono in strada: un uomo li nota e chiama la polizia. Una mamma cinese, ieri pomeriggio, è uscita di casa lasciando soli in un appartamento nei pressi di viale Montegrappa i tre figli - il più grande di 6 anni, il più piccolo un neonato - per andare a portare la cena al proprio marito, operaio in un'azienda nella zona di viale Marconi, ad est della città. In quel lasso di tempo i tre bambini, con il più grande che portava in braccio il più piccolo, sono usciti di casa in strada. Sono stati dunque avvicinati da un uomo che li aveva notati, a cui hanno spiegato di essersi impauriti.

La madre è stata vista rientrare a casa dai poliziotti, che nel frattempo erano intervenuti: è stata denunciata per il reato di abbandono di minori. Si tratta del secondo caso in città a distanza di pochi giorni, dopo che una settimana fa un uomo cinese - nonno a cui erano stati affidati i nipoti - era stato denunciato per lo stesso reato.