Investimenti imprese, bando da 4,5 mln

Un budget finanziario di 4,5 milioni di euro a sostegno dell'innovazione tecnologica delle imprese attraverso investimenti strategici e sperimentali. E' il nuovo bando approvato dalla Regione Toscana il 19 ottobre 2018 e cofinanziato dal Programma operativo regionale (Por) del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr). Possono accedervi Mpmi, liberi professionisti in forma aggregata o associata, reti di imprese con personalità giuridica, consorzi, società consortili.

Il via alle domande, online, dal 17 dicembre 2018 fino ad esaurimento delle risorse. I contributi coprono dal 60% all'80% delle spese ammissibili, aumentati del 10% per le imprese localizzate nel Parco agricolo della Piana.

Il bando, 'Sostegno a progetti innovativi di carattere stretegico o sperimentale', realizzato nell'ambito di Giovanisì, finanzia investimenti delle imprese legati alle priorità tecnologiche fondamentali della Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente (Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation, RIS3) articolate in Ict e Fotonica, Fabbrica intelligente, Chimica e Nanotecnologia.