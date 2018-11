Giovani investiti, gravissima la giovane

(ANSA) - NUORO, 2 NOV - Sono gravissime le condizioni di Michela Sotgia, la studentessa universitaria di 19 anni di Dorgali (Nuoro) ricoverata all'ospedale Cisanello di Pisa, dopo essere stata investita sulle strisce pedonali a Marina di Pietrasanta mentre con due amici usciva da un locale dopo aver festeggiato la notte di Halloween in Versilia.

I genitori ieri sono volati in Toscana al capezzale della ragazza al primo anno della facoltà di Fisica a Pisa dove era arrivata solo un mese fa dalla Sardegna. La notizia dell'incidente di Michela ha sconvolto la comunità di Dorgali che si è stretta intorno alla famiglia: al padre Gigi Sotgia che fa l'allevatore, alla madre Maddalena Lai casalinga e alla sorella Elena che vive a Dublino. Stamattina il parroco del paese don Michele Casula ha aperto la chiesa di Santa Caterina per una veglia di preghiera per la giovane. "In questo giorno così importante siamo tutti invitati a pregare per Michela Sotgia - ha scritto nel sito della parrocchia - Siamo tutti vicini a lei alla sua famiglia".