Aiuti per diversificare in agricoltura

Dalla somministrazione di prodotti aziendali all'agricampeggio, dalle fattorie didattiche all'ippoturismo: queste alcune delle attività che potranno ricevere aiuti grazie al bando 'Diversificazione delle aziende agricole - annualità 2018', nell'ambito del Programma di sviluppo regionale (Psr) del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) 2014-2020, pubblicato sul Burt il 17 ottobre 2018.

Lo scopo del bando è incentivare gli investimenti per diversificare le aziende agricole per la crescita, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali, contribuendo a migliorare l'equilibrio territoriale sia in termini economici che sociali e aumentando il reddito delle famiglie agricole.

Agli imprenditori agricoli vengono concessi contributi in conto capitale, calcolati in percentuale sull'importo ammesso a finanziamento, per realizzare investimenti materiali e immateriali. La domanda deve essere presentata, sul portale di Artea, entro il 30 novembre 2018.