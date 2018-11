Roma: Nzonzi, ci serve continuità

(ANSA) - ROMA, 01 NOV - "Tutte le partite sono importanti e difficili, in particolare quelle fuori casa, ma quella di sabato è una gara da vincere, e dobbiamo vincere". Steven Nzonzi mette nel mirino la Fiorentina, prossima avversaria della Roma. Il centrocampista francese ammette che l'avvio dei giallorossi non è stato troppo positivo, "non abbiamo avuto grande continuità in campionato, dobbiamo migliorare da questo punto di vista, fare una serie di vittorie di fila". "Poco a poco stiamo migliorando e quello che dico sempre è che non è importante cominciare bene ma finire bene per raggiungere i nostri obiettivi - sottolinea il campione del mondo -. Abbiamo avuto un po' inizio difficile ma abbiamo un'ottima squadra. Dobbiamo migliorare in continuità, ma sono sicuro che la stagione è ancora lunga".