Allerta meteo, scuole chiuse all'Elba

(ANSA) - PORTOFERRAIO (LIVORNO), 1 NOV - In previsione della nuova allerta meteo regionale rimarranno chiuse domani le scuole all'Elba (Livorno), nei comuni di Portoferraio (Livorno) e Capoliveri. La maggiore delle isole dell'Arcipelago toscano è stata tra l'altro colpita duramente a causa del maltempo di inizio settimana.

L'allerta meteo è prevista a partire dalle 3 con prosecuzione per tutta la giornata. I sindaci dei due comuni elbani hanno emanato ordinanze per disporre la chiusura delle scuole.