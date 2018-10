Maltempo,E-Distribuzione,in 500 a lavoro

(ANSA) - FIRENZE, 31 OTT - In Toscana sono al lavoro da lunedì oltre 500 tecnici e operai di E-Distribuzione e personale di ditte terze e ieri, alle ore 15 circa, si contavano circa 8mila persone prive di elettricità in Toscana. Al momento i tecnici, spiega una nota, sono al lavoro in provincia di Siena (Monteriggioni, Sovicille, alcune frazioni di Siena e località limitrofe) e in alcuni comuni della Lunigiana. Dove tecnicamente possibile, e dove i luoghi di installazione erano raggiungibili, è stato quasi ripristinato l'assetto di rete delle linee di media tensione che costituiscono le dorsali elettriche principali. Permangono situazioni sparse di bassa tensione per le quali i tecnici sono al lavoro caso. In alcuni casi le linee risultano gravemente danneggiate, principalmente dalla caduta di alberi situati al di fuori della fascia di rispetto dagli elettrodotti, da materiale divelto dalle intense raffiche di vento, nonché dal danneggiamento di tralicci e cabine elettriche anche in conseguenza di frane e smottamenti.